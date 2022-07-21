議員指用PTT流量高 北市工務局將宣導上班不登入

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（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市議員陳怡君今天指出，去年7月至今年6月，台北市府透過公務網路上PTT流量以工務局相關局處最多，其中又以大地處流量最高。工務局表示，將宣導上班盡量不要登入PTT。

台北市議會工務委員會今天上午召開會議，民進黨市議員陳怡君質詢，向台北市政府資訊局調閱各局處上網路論壇批踢踢實業坊（PTT）流量統計表，從去年7月至今年6月，在前10名局處中，以工務局相關局處最多，其中又以大地工程處1年流量有9.13GB（十億位元組）最高。

陳怡君說，其他前幾名的北市局處包含會展產業發展基金會、捷運工程局、法務局、就業服務處、環境保護局、公園處、都市更新處、都市發展局、新工處。依PTT發文事件調查報顯示，北市府共有65個局處單位登入PTT，統計方式是以PTT連結轉址及登入所產生流量。

她指出，經統計大地處流量是各局處最高，從流量來看，是否代表有人整天掛在PTT，建議市府對公務員使用電腦規範應做出明確準則。

台北市工務局長林志峯答詢，將宣導不要在上班期間登入PTT或留言，市府雖未禁止登入PTT，但會持續宣導不要以公務電腦登入PTT，要求同仁應依公務為重。

台北市大地處長池蘭生接著答詢，得知相關資訊後很訝異，因大地處的人不多，但流量卻很多，有發文請資訊局查詢，卻得到「只查不法、不查水表」回應，將宣導上班期間盡量不要登入PTT。

台北市府6月間曾發生網軍疑雲，北市府多名公務員在上班期間曾在PTT發文，後續遭懲處，引發熱議。多名市議員也曾質詢公務員上班期間登入PTT發文狀況。（編輯：戴光育）1110721