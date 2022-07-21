紙風車劇團偏鄉演出 Kolas陪孩子看戲盼成為日常

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紙風車劇團21日晚間前進花蓮縣鳳林鎮演出，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（前左）到場陪小朋友們欣賞，她希望這類活動能成為花蓮孩子的日常。中央社記者李先鳳攝 111年7月21日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）民進黨花蓮縣長參選人Kolas日前宣示選戰隊伍啟航後，積極展開地方行程，今晚出席紙風車劇團在鳳林鎮的演出，Kolas說，陪孩子看戲，希望這樣活動成為花蓮孩子的日常。

Kolas接受媒體聯訪表示，希望這樣活動未來能成為花蓮孩子的日常，不要認為是「唐吉訶德的夢想」，這是有可能實現的，千萬不要因為花蓮「遙遠的距離」而成為資源進不來的藉口，感謝許多團體長期資助偏遠地區各式各樣活動。

對於年底五合一公職人員選舉，民進黨花蓮縣黨部今天公布第二波徵召名單，民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗期望透過老將新秀的結合，在Kolas領軍下，帶給花蓮鄉親新氣象。

Kolas指出，這次打的是團體戰，花蓮的民進黨員在花蓮相對弱勢，只有團結才能打贏這場硬戰；所以說是母雞帶小雞也好，或是說小雞共同陪伴母雞，要一起打贏這場歷史性戰役。

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駐美代表蕭美琴過去擔任花蓮區域立委時，與紙風車劇團合作數場大戲與卡車藝術工程表演，帶給花蓮的孩子們難得的藝術體驗，曾邀約劇團到花蓮許多偏鄉演出，廣受小孩與家長好評。

這一次由中國信託慈善基金會與紙風車劇團發起「點燃生命之火」全台巡演，今、明兩天分別在鳳林鎮萬榮國中、吉安鄉仁愛新城運動公園演出「蕃薯森林奇遇記」，Kolas特別陪孩子們一起看表演。（編輯：謝雅竹）1110721