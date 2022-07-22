疫後振興 陳其邁：配合中央加碼、著重受損產業

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）高雄市長陳其邁今天表示，全力配合中央國旅或振興措施再加碼，針對夜市、商圈等重點受損產業，將給更大力道補助振興，「中央點火、我們助攻」，並增加活動、擴張景氣。

陳其邁今天出席國立中山大學半導體及重點科技研究學院今天舉行揭牌典禮暨簽約儀式，會前接受媒體聯訪，被問及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後振興措施。

陳其邁說，針對國旅或中央振興措施，高雄市會全力配合、再加碼，最近配合國旅補助推出加碼措施，搭配即將舉行的文博跟台灣設計展，發揮助攻效果，「中央點火、我們助攻」，把效果做大，擴張景氣。

陳其邁說，會根據高雄市這波疫情受損的產業，像夜市、商圈等，配合中央措施，在重點受損產業給予更大力道補助與振興，盼在疫後盡速恢復民間消費，增加更多民間餐飲、娛樂等活動，隨著疫情降溫，擴大活動頻率與規模。

總統蔡英文今天南下高雄出席中山大學半導體及重點科技研究學院揭牌典禮，隨後在陳其邁陪同下前往楠梓區右昌元帥府參香，再訪視、慰勉基層藥事人員。

有媒體解讀是為年底選戰做準備，陳其邁解釋，不管是半導體產業或產學合作，都已經努力了非常長的一段時間，且是配合整體高雄的產業轉型，也是蔡總統6大核心戰略產業的一環，因此對高雄和台灣整體產業轉型都非常重要，跟選舉無關。（編輯：郭諭儒）1110722