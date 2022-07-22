市長選情三腳督 黃珊珊：每天把該做的事做好

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）外界認為有意參戰年底台北市長的北市副市長黃珊珊，今天被問及選情依舊不鬆口，稱每天把該做的事做好「守護好台北市是我的責任」，不要搞政治操作或策略。

台北市副市長黃珊珊今天下午出席111年度萬安演習廣居里防空避難處所演練，接受媒體聯訪時再被問及選舉議題，她依舊表示每天把該做的事做好，「守護台北市是我的責任」，大家都在政治操作或策略，但她不搞這些。

年底九合一選舉，台北市長參選人大致底定，民進黨提名前衛福部長陳時中、國民黨提名立委蔣萬安，民眾黨主席柯文哲則支持北市副市長黃珊珊參選，目前選情為「三腳督」局勢。

此外，黃珊珊表示，25日為萬安演習，北市這兩三年都在盤點防空避難室數量，足以容納北市人口，只是長久被占用或標示不清，加上台灣多年來沒演練過，萬一有事市民恐無法應變。

黃珊珊強調，北市在演習或盤點防空避難室等工作已準備2年多，北市人口密集又是首都及中央機關所在，若敵方要空襲一定會以北市為目標，要讓市民知道如何應變、去哪裡躲，才不會慌亂或不戰而降，這是地方政府該做的事，沒有要跟誰比較或是跟中央宣示的意思。

媒體追問熊好券2.0被北市議員批預算根本還沒過市府就公布，黃珊珊表示，所以昨天的振興方案記者會沒有講細節，要等議會通過預算後再說明。

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萬安45號演習預定25日登場，北市府表示，這是北市多年來首度實施行駛中車輛，在警報施放後除需立即靠邊停車外，車上人員還需下車接受警察或民防人員的引導，前往就近的防空避難處所躲避，等到警報解除後才可以回車上。

北市府提醒演習期間民眾若未配合人、車疏散避難及交通管制，將先採勸導方式，如果勸導後仍不配合，警方會錄影蒐證，依民防法第25條規定，裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。（編輯：張銘坤）1110722