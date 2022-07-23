台南做十六歲首次移師溪北 百名青少年轉大人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「做十六歲」是府城舊城區特有習俗，如今遍地開花，今年首次在白河火山碧雲寺登場，台南市長黃偉哲（前排左5）23日到場見證逾百名青少年完成「轉大人」儀式，並合影留念。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南23日電）「做十六歲」是府城舊城區特有的成年禮習俗，如今遍地開花，今年首場在白河火山碧雲寺登場，台南市長黃偉哲也趕往現場見證逾百名青少年完成「轉大人」的儀式。

「做十六歲」傳承自清領時期，源起於舊城區五條港，當時港區有童工，薪資是成年人的一半，一旦到16歲，就能領全薪，家人多會設宴款待工頭及親朋好友，藉此公告周知。

在前台南市長許添財的宣導下，這項成年禮逐步推廣至舊城區外，且不再限於七夕當天，今年更首次在溪北山區的白河火山碧雲寺舉行，讓青少年「做十六歲」不必再遠赴舊城區。

適逢農曆節氣大暑，台南今天豔陽高照，逾百名青少年一早齊集白河火山碧雲寺前廣場，黃偉哲到現場見證這些青少年「轉大人」，並頒發成年禮證書及合影留念。

黃偉哲表示，台灣正推動18歲公民權，但16歲學子在知識、技能、體力等也不輸18歲的人，可擔負重責大任，他希望青少年帶著祝福踏上成年路途。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府發布新聞稿指出，白河火山碧雲寺成年禮活動，規劃健走碧雲火泉步道，勉勵青少年挑戰自我，邁向高峰；健走後，青少年向觀音佛祖行禮祈福，再穿越「時光走廊」，藉由青蔥（聰明）、芹菜（勤學）、菜頭（好彩頭）等象徵物，祝福完成人生目標。廟方也為青少年舉行「鑽轎底」儀式，祈求學子得到觀音佛祖庇佑。

台南下一場「做十六歲」成年禮預定31日在安平開台天后宮，將讓青少年搭船遊安平港，以「百年好河」、「百年王船」、「百年孤棚祭」及「台南400年」4個元素，了解台南及安平的歷史文化。（編輯：郭諭儒）1110723