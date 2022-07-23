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新埔國小整建啟用 市議員周勝考下跪感謝侯友宜

2022/7/23 16:22
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（中央社記者黃旭昇新北市23日電）新北市板橋新埔國小整建校舍今天啟用，國民黨籍市議員周勝考突然單膝下跪，感謝市長侯友宜投入教育建設；他說，這是直爽的江湖行為，中央有出錢，行政院長來也一樣會感謝。

市府教育局表示，板橋區新埔國小校舍整建工程經費約新台幣11.8億元，第1期自民國101年至107年完成校舍「新埔樓」。第2期自106年至111年3月，耗時11年餘，打造新埔樓、勤學樓、采藝樓3棟，及改善校園操場。

市長侯友宜上午到場參加典禮致詞時表示，擔任副市長時就參與規劃校舍翻新整建，完工後，讓師生有更好的學習空間，社區有更好的生活品質，努力做事就是讓新北大翻轉、大改變。

到場的還有國民黨籍市議員周勝考、劉美芳、林國春、民進黨籍市議員王淑慧等人，主辦單位教育局並未安排讓民意代表致詞。周勝考在侯友宜致詞結束後，主動要求發表心聲，並邀里長、歷屆家長會長一起到台前，感謝侯友宜11年來，重視教室天花板坍塌，盡心盡力協助翻新校舍。

在周勝考主導下，一群人對著坐在椅子上的侯友宜，拱手鞠躬表示感激，此時，周勝考突然2度單膝下跪表達敬意，部分里長也跟進；突然的舉動讓侯友宜趕緊起身揮手要他不必這樣，場面有些尷尬，旁人隨後將周勝考扶起。

周勝考下午接受中央社記者電訪表示，這是單純的「江湖行為」，他身為板橋新埔地區的市議員，只是直爽的表達內心「感恩戴德」，對於有做事的官員都要感謝，因中央也有投入經費補助改善校舍，「就算是行政院長蘇貞昌來了，我也一樣會感謝」。

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教育局說，中央補助3.1億元，其餘，市府自籌將近8.7億元。新教室大樓和行政大樓移至校園東側，西側為田徑場和操場，圍牆改以矮籬取代，和東側的四維公園綠帶連成一氣，提升社區環境品質。

新埔國小校長陳維穎表示，邀藝術家打造陶板藝術牆，也結合公共藝術打造美學校園，包括校門口歡樂新樂園，校園廣場的知識森林、作為閱讀空間的新埔小學堂及圖書館入口意象。嶄新的校舍融入聯合國永續發展目標。（編輯：張銘坤）1110723

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