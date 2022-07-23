市議員下跪表示感謝 侯友宜：自己也嚇一跳

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市議員周勝考今天下跪表示感謝市長侯友宜改善國小校舍環境，對此，侯友宜晚間表示，他自己也嚇一跳，趕快起身揮手制止；其實，真正該感謝的是學校、家長與第一線教育團隊。

新北市板橋區新埔國小校舍整建工程今天啟用，國民黨籍市議員周勝考在侯友宜致詞完畢後，突然號召里長與家長會長拱手鞠躬感謝，他也單膝下跪感謝；周勝考說，這是直爽的「江湖行為」，中央也有出錢，就算行政院長蘇貞昌來，也一樣會感謝。

周勝考下跪遭民進黨新北市長參選人林佳龍陣營批評，認為下跪是封建時代的產物；侯友宜晚上在「五股心環原公園」參加夏日兒童劇場活動開幕時，接受聯訪被問到對此有何看法。

他說，今天上午周勝考的下跪舉動很突然，他自己也嚇一跳，趕快起身揮手制止；其實，真正該感謝的是學校、家長，還有很多打拚的第一線夥伴團隊。

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林佳龍今天在泰山巖參香時表示，希望自己若當選要當「交通市長」，而不是到處巡巡看看的「警察市長」；侯友宜說，職業沒有分類別，彼此要互相尊敬，新北市因幅員非常遼闊，每天要非常的認真、腳踏實地解決基層民眾的大小事。

對於林佳龍提出「新北大翻新」的政見，強調要改變新北，改變就是要換人當市長，並且讓林佳龍接棒；侯友宜受訪時說，今晚舉辦活動的五股夏綠地以往是垃圾山，遷移垃圾山改善治安與公安髒亂，這就是改變；現在可辦同樂會、音樂會、看電影、夏日兒童劇場，相信不斷改變新北市，可讓未來更美好。（編輯：張銘坤）1110723