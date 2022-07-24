花蓮石梯坪漁港賞鯨起源地 「海鯨號」浴火再啟航

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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）花蓮豐濱鄉石梯坪漁港為賞鯨的起源地，賞鯨船「海鯨號」今年1月發生火燒船意外，經過重新翻修，今天再度啟航，鄉長江莉婷受邀出海賞鯨，盼海鯨號重生能帶動地方觀光產業。

第一代船長林國正表示，這次啟航儀式不但要告訴大家「海鯨號回來了」，還要將船長正式交棒給兒子林俊潔。

江莉婷表示，海鯨號被燒毀，大家的心情都是相當難過與不捨，也給船長許多的支持與鼓勵，今天啟航儀式非常順利，是好的開始，期望不管是觀光還是產業都能憑這股毅力，一起為豐濱鄉來努力；也希望帶動觀光產業，讓更多民眾來到豐濱鄉，不要只是經過而是慢慢地遊玩，才能夠深入其中。

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另外，在花東海岸公路台11線45k處的豐和號觀海亭，鄉公所新設立一座「FENGBIN」鮮黃色招牌，站在此處，可以欣賞湛藍色的太平洋，也可以側邊觀看新社半島的地形，將成為美麗的打卡景點。

江莉婷表示，豐濱鄉擁有40公里長的海岸線，鄉內有阿美族、噶瑪蘭族、布農族、撒奇萊雅族及漢人共居。近2年來受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，到訪的遊客人數減少，希望透過新的「FENGBIN」主題招牌，重新喚起民眾對東海岸旅遊的熱情。（編輯：黃世雅）1110724