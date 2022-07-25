高雄富邦馬拉松睽違2年舉辦 邀親子萬聖節變裝同跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄25日電）由高雄市政府主辦、富邦人壽冠名贊助的「高雄富邦馬拉松」睽違2年將於10月29、30日登場，今年新增親子同遊萬聖節派對，及視障、競速輪椅組和運動輪椅組，落實運動平權。

高雄市政府運發局今天舉辦報名記者會，以「一起更好Run Together For Better」為口號，宣告由市府主辦、富邦人壽冠名贊助的「高雄富邦馬拉松」將於10月29、30日登場，一掃2年來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法舉辦陰霾，邀請民眾一起出門奔跑。

運發局長侯尊堯現場致詞表示，2年疫情過去，高雄富邦馬拉松重返，總獎金高達282萬元，今年舉辦時間適逢萬聖節，舉辦增設適合親子一起參加的「3K變裝遊行組」，邀請不曾參與馬拉松的民眾動員全家大小跑起來、增進親子情誼；並為推展運動平權，增設視障、競速輪椅組和運動輪椅組，讓更多人加入跑馬行列。

高市運發局資料指出，高雄舉辦馬拉松活動邁入第13年，「高雄富邦馬拉松」今年首度選在10月底舉辦，賽事規畫有10K休閒組、半程馬拉松組與馬拉松組競賽，賽道沿著全新完工的綠廊道、愛河以及進入高雄港區，享受屬於高雄的城市山河港灣之美。

此外，今年邀請運動名模王心恬與吉祥物「艾溫冬」代言，結合萬聖主題，讓高雄富邦馬拉松變成全民同樂的年度運動盛會，不僅有跑者限定的萬聖造型變裝大賞，現場還有魔術、彩繪、氣墊樂園等多項專屬跑者的活動，期待全台跑者一起到訪高雄，來趟特別的萬聖路跑體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

運發局表示，富邦人壽長期關注國內體育運動發展，支持各項運動賽事及優秀選手，今年持續贊助高雄富邦馬拉松，並針對表現優異的本土選手設置「破全國紀錄獎金」，含全馬男子、女子各新台幣20萬元；半馬男子、女子各10萬元，共60萬元，跑破全國紀錄即可獲得，鼓勵優秀跑者參賽創造佳績，讓國內運動發展更蓬勃。

響應減碳環保，參賽跑衣背心以環保材質製作，富邦人壽亦邀請跑者一起響應「RUN FOR GREEN」，完成40公里後至活動網站登錄，富邦即為跑者種1棵樹，積極推廣綠色運動理念，攜手跑者共同為環境盡一份心力，更多活動詳情可上報名網站https://bao-ming.com/eb/content/5236#25487查看。（編輯：黃世雅）1110725