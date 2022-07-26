柯文哲自豪推動市府明治維新 公文99.7%電子化

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市長柯文哲任期將屆滿，對於任內做得最好的政策表示，台北市在國際上拿了許多獎，包含智慧城市及宜居城市，例如市府公文99.7%電子化等，「這個叫明治維新」。

柯文哲接受Yahoo TV「鄉民好瀚」節目主持人黃暐瀚專訪，被問及台北市政做得最好的地方時說，台北市過去2、3年在國際上拿許多獎，包含智慧城市及宜居城市。

柯文哲指出，智慧城市方面，市府公文現在99.7%已經電子化，只剩涉及國家秘密的或是聘書，其他全在網路作業，手機就可以簽公文，他已經很久沒有蓋印章了。

柯文哲說，宜居城市部分，包含被許多國家及媒體評選為全球最佳旅遊城市、對外國人最友善的城市等。

黃暐瀚詢問，其他縣市是否也有同樣制度。柯文哲回應，「不可能，這個叫明治維新」，因為國家一定要e化，市府從一開始要求全部用電子發票才能核銷，引發激烈抵抗，到現在施行率大概98%，這個叫意志力。

黃暐瀚接著問，這8年施政給自己打幾分。柯文哲說，他不管分數怎麼樣，反正民調滿意度怎麼做都是最後一名，曾有政壇前輩語重心長向他說，選他是希望改變台灣，而不是要求他來適應台灣。

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柯文哲指出，他把這句話記著，不被折磨到適應台灣，所以像重陽敬老金這件事招惹許多罵聲，他知道突然取消是錯的，手段太激烈，但經過7、8年磨合後，制度開始形成，市府開始有歲計賸餘，大家就可以接受了。

柯文哲進一步表示，他最氣的就是，當初提意見的是前社會局長許立民，事情是許立民惹出來的，本來要叫許立民來當副市長解決這個問題，結果許立民卻逃回台大醫院，留下他來面對老人的指責。（編輯：李亨山）1110726