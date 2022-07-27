高市府助青年脫貧自立 71學生3年共儲蓄375萬

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（中央社記者洪學廣高雄27日電）高市社會局辦理青年自立計畫，以定額儲蓄搭配理財規劃等培植自立能力，71名低收入戶大學生3年儲蓄達375萬；男大生小安加入後不但實現升學願望，失智母親也有人照顧。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，市府辦理「夢翔啟動，青年自立計畫」協助弱勢青年脫貧自立，透過每月定額儲蓄搭配理財規劃、職涯探索及就業準備等課程培植自立能力，共吸引71名中低收入戶大學生參加，3年來累積儲蓄已達新台幣375萬元。

高雄男大生小安為低收入戶，但他的母親2年前被診斷為中度失智症，一夕之間要背起家庭經濟重擔，導致平時除上學外仍須打工賺取生活費，難以兼顧照顧母親。無助的小安透過區公所轉介，社會局介入協助後，將小安母親安置於機構，小安也在社工陪伴下回歸校園生活；社工鼓勵小安參與理財課程，學習財務規劃、持續儲蓄，今年已順利考取研究所，實現升學願望。

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另名女大生欣欣則在青年自立計畫的職涯探索及生涯規劃課程中，透過與其他成員交流獲得前進動力，她參與經濟部工業局「DIGI+XTCA全球數位新星大賞」獲得第3名，儲蓄的第一桶金也讓她立定志向，往遊戲音效師領域前進。欣欣在學期間如願前往知名遊戲公司實習，累積豐富經驗與實力，大學畢業後決定獨立接案，一展長才。

社會局長謝琍琍表示，脫貧自立計畫主要藉由社工輔導及陪伴，透過課程參與引導青年看到自我優勢，能以自身力量翻轉未來，脫離貧窮循環，為弱勢青年提供更多逐夢機會，如有大學生對脫貧自立計畫有興趣，可電洽社會局社會救助科詢問。（編輯：陳仁華）1110727