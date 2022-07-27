更多編輯台推薦新聞：
影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景
政治

影片／漢光演習76名傘兵盤旋成功著陸 民眾圍觀直呼像電影場景

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄
國際

冬雪減少夏季熱浪來襲 阿爾卑斯山冰川消融速度創紀錄

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹縣府開發湖口鳳山工業區 可創1100個就業機會

2022/7/27 17:17（7/27 18:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹工業區及科學園區進駐率趨近飽和，新竹縣政府開發湖口鳳山工業區，19家廠商完成購地，第4家廠商台灣偉德科技產辦大樓27日正式啟用，新竹縣副縣長陳見賢（右3）參加啟用儀式，期盼為當地創造更多就業機會。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月27日
新竹工業區及科學園區進駐率趨近飽和，新竹縣政府開發湖口鳳山工業區，19家廠商完成購地，第4家廠商台灣偉德科技產辦大樓27日正式啟用，新竹縣副縣長陳見賢（右3）參加啟用儀式，期盼為當地創造更多就業機會。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣政府今天表示，新竹工業區及科學園區進駐率趨近飽和，縣府開發湖口鳳山工業區，19家廠商完成購地，4家廠商已正式營運，將為在地創造就業機會。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，縣府從民國99年起開發鳳山工業區，全區面積約18.6公頃，區內公共設施已於110年開發完成，目前已有19家廠商完成購地。

縣府指出，其中，包含東京精密、譁裕、奇鼎，以及今天啟用的台灣偉德科技公司，皆已正式營運，其他廠商也陸續進廠建置中，未來，預估可將創造1100個就業機會，促進地方經濟發展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台灣偉德科技總經理韓嘉銘表示，新竹縣政府開發鳳山工業區開放招商，地理位置鄰近產業聚落，對於供應鏈很重要，因此，選定來此設廠。目前，新大樓員工數為80名，未來有機會繼續擴廠，預計員工數將增加至150人。

新竹縣副縣長陳見賢說，大新竹地區是重要的科技產業，湖口鄉產業聚落緊密連結，有利於開設公司，節省成本，企業來此設廠，不僅帶來就業機會，也提升新竹產業競爭力。（編輯：李錫璋）1110727

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族