民雄鬼屋拍成電影 嘉縣邀劇組人員來訪推觀光

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電影「民雄鬼屋」劇組人員28日受邀重返民雄鬼屋，除宣傳電影也協助推廣嘉縣觀光，嘉義縣長翁章梁（左2）與導演劉邦耀（左）開心合影。中央社記者蔡智明攝 111年7月28日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）電影「民雄鬼屋」劇組人員今天受邀重返民雄鬼屋，除宣傳電影也協助推廣嘉縣觀光。導演劉邦耀說，嘉義人看電影時會更有感覺，裡頭不只民雄鬼屋，也記錄周邊鳳梨田、街景及氛圍。

「民雄鬼屋」劇組人員今天重返民雄鬼屋，與嘉義縣長翁章梁、文化觀光局長許有仁一起在民雄鬼屋咖啡廳聊拍片過程，縣府並與台灣好行觀光巴士停留的觀光工廠合作，購買500張「民雄鬼屋」電影票要送給消費的民眾。

劉邦耀接受媒體聯訪表示，再次回來民雄鬼屋，充滿感謝，有這個地方才有題材可以開發，發展全新故事，更帶著驚悚的味道。相信嘉義人看電影時會更有感覺，裡頭不只民雄鬼屋，附近的鳳梨田、街景及氛圍都拍進電影裡，歡迎大家一起去戲院欣賞電影。

翁章梁則說，此次搭配民雄鬼屋電影上映推出好康活動，8月1日起到民雄金桔觀光工廠、台灣菸酒嘉義觀光酒廠、卡普秀醫美觀光工廠，消費滿220元即贈1張電影票，送完為止。

許有仁告訴中央社記者，嘉義民雄鬼屋、基隆鬼屋、台中烏日鬼屋、台南杏林醫院，稱為「台灣四大鬼屋」，其中民雄鬼屋有「台灣第一鬼屋」之稱，興建於1929年，現為嘉義縣民雄鄉著名景點。

許有仁說，電影是一個很好的觀光媒材，近年縣府積極接觸多方劇組希望能藉由電影或相關重要影視平台，把嘉義觀光推到新境界。（編輯：黃世雅）1110728