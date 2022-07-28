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花蓮7鄉鎮社區疫苗施打站 7/29起跑

2022/7/28 18:37（7/28 18:46 更新）
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花蓮縣衛生局長朱家祥（左）28日宣布，29日起至8月2日將在7鄉鎮開設COVID-19疫苗施打站，提供6歲以上符合條件民眾施打。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月28日
花蓮縣衛生局長朱家祥（左）28日宣布，29日起至8月2日將在7鄉鎮開設COVID-19疫苗施打站，提供6歲以上符合條件民眾施打。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年7月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣政府明天起至8月2日將7鄉鎮開設新冠疫苗社區隨到隨打接種站，提供6歲以上符合條件民眾施打；滿6個月至5歲嬰幼兒則於31日在中華國小開設施打站。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，花蓮縣衛生局長朱家祥指出，今天新增456例確診個案，縣內確診人數7日平均數落在400多人，顯示疫情狀況持平，確診者年齡以14歲以下、65歲以上人口占比近3成。

朱家祥指出，29日、8月1日、2日3天將前往秀林鄉、瑞穗鄉、鳳林鎮、富里鄉、壽豐鄉、萬榮鄉衛生所及卓溪鄉卓溪村聚會所等地開設COVID-19疫苗施打站。

朱家祥指出，社區施打站提供6歲以上民眾施打莫德納、18歲以上任一劑次Novavax疫苗，疫苗間隔需遵守中央規範，50歲以上第二次追加劑仍須預約接種。

朱家祥指出，完成疫苗接種，6至64歲民眾可獲新台幣100元以下衛教品及快篩試劑1份；65歲（原民55歲以上）可獲1000元以下衛教品及快篩試劑2份。

朱家祥指出，滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打站，31日下午2時至5時30分於中華國小活動中心開設。（編輯：黃世雅）1110728

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