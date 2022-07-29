新北新卸任校長交接 市府期勉續培育國家人才

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新北市新、卸任高中職暨國中小校長及幼兒園長29日舉行交接典禮，市長侯友宜（中）頒發聘函給淡水國中新任校長王潔雯（右），並邀請她曾任多屆校長的父親王仁宏（左）上台合影。（新北市新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年7月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市新卸任高中職暨國中小校長及幼兒園長今天交接，市府感謝校長擔任校園防疫指揮官時，照顧學生健康與課業；也期許新校長培育國家人才，退休校長莫忘初心繼續貢獻智慧。

新北市新卸任校長交接典禮今天在市府多功能集會堂舉行，以「前瞻教育想像，創造永續未來」為主題，市長侯友宜與新任校長代表洪雅玲等人，共同轉動傳承齒輪，象徵世代傳承優良校園文化，傳遞愛與希望及堅持品德教育。

教育局長張明文表示，校長是推動校務的關鍵人物，教育局是校長的強力後盾，協助校園更新設施設備，打造教育環境與技職人才計畫，期望持續精進造福更多學子。

張明文說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，今年中央「由清零轉共存」的防疫政策，教育體系全力以赴協助防疫，在「停課不停學」的原則下，非常辛苦的照顧學生的健康與學業。

市長侯友宜除頒發聘書，勉勵新任、調任及留任校長、園長，做個稱職創新的校園領航員；也贈送退休校長「富貴牡丹」茶具組，祝福他們生活快樂，莫忘初心，退而不休繼續貢獻智慧協助後輩培育新世代人才。

侯友宜特別提到，從汐止國中退休的校長吳慧蘭在教育界服務43年，把人生最美好的時光都貢獻給教育，精神可佩。（編輯：張銘坤）1110729