YouBike竹北完成設置50站 供民眾完善服務

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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）竹縣府今天表示，YouBike2.0在竹北完成共設置50站，也規劃明年延伸前往竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，將共新建置50站，提供民眾更完善的服務。

新竹縣政府今天提供新聞稿指出，新竹縣YouBike2.0今年6月底正式上路，縣府根據民眾反饋意見，在1個月內，將竹北原本35個站點，再增設15站，提前達標完成竹北市50站點的建置。

縣長楊文科表示，這次在竹北新增的15站，站點包含兒七公園、文信爬蟲兩棲公園、新崙公園、百老匯影城及新竹地方法院等，並持續推出大新竹騎乘補助方案，到7月31日騎前半小時免費，8月1日至年底前半小時只要5元，鼓勵民眾使用共享運具。

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微笑單車公司董事長劉麗珠說，縣府交旅處與微笑單車公司，為在108天完成50個站點建置，不僅要與各地里長、民代到各站點會勘，從規劃、設計到設置，現在加速完成站點設置，提供民眾完善服務。

竹縣交旅處長游志祥向中央社記者表示，為提升民眾使用YouBike意願，縣府推出抽獎活動，民眾只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，獎項包含有Switch主機、遠東百貨禮券等。（編輯：張銘坤）1110729