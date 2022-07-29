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竹縣府獲「推動客語為通行語」佳等 盼永續傳承

2022/7/29 17:36（7/29 17:46 更新）
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客家委員會29日舉行「推動客語為通行語110年度績優單位」表揚活動，新竹縣政府榮獲直轄市、縣（市）政府組佳等，新竹縣長楊文科（左3）登台接受客委會主委楊長鎮（左4）頒獎表揚。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月29日
客家委員會29日舉行「推動客語為通行語110年度績優單位」表揚活動，新竹縣政府榮獲直轄市、縣（市）政府組佳等，新竹縣長楊文科（左3）登台接受客委會主委楊長鎮（左4）頒獎表揚。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月29日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）行政院客家委員會今天辦「推動客語為通行語110年度績優單位」表揚，竹縣府獲直轄市、縣市政府組佳等，縣長楊文科出席表示，盼民眾多說客語，讓客家語言文化永續傳承。

新竹縣政府提供新聞資料指出，行政院客家委員會今天舉辦「推動客語為通行語110年度績優單位」暨「客家事務專業獎章」表揚典禮，新竹縣政府獲「推動客語為通行語110年度績優單位」直轄市、縣市政府組佳等，客委會主委楊長鎮頒發獎座，楊文科代表新竹縣領獎。

楊文科致詞表示，新竹縣客家人口約39萬人，比例高達67.8%，縣府推動復振客語和發揚客家文化，如在縣府主管會報，以全客語進行，或邀請客語薪傳師廣開客語能力認證班，也鼓勵民眾參加客語能力認證。

楊文科說，縣府也錄製「文科客家諺語教室」影片，在新竹縣文化局的YouTube頻道播出，讓民眾能以輕鬆、生活化的方式，學客語。

楊長鎮表示，感謝地方政府的努力，讓客語重新成為主流，也讓民眾看見客語延續發展，期盼未來繼續努力，為客家文化的延續、保存、創新努力。（編輯：張銘坤）1110729

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