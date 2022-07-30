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台中滷味攤命案 盧秀燕讚勇警不懼險惡搜捕

2022/7/30 17:02
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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市潭子區滷味攤槍擊命案，警方連續5天搜索太平山區，29日在山區陡坡發現林姓凶嫌屍體。市長盧秀燕今天在臉書表示，感謝警察局全力偵辦，打擊犯罪，對台中勇警有信心。

台中市潭子區潭子火車站附近的滷味攤，24日晚間發生槍擊命案，曾姓老闆遭槍擊不治。台中市警察局組成專案小組，25日發現犯案車輛，派出警力、警犬搜索太平山區5天，29日在山區發現林姓凶嫌屍體。

盧秀燕日前因腿傷復發手術，目前人仍請假中，台中市警察局今天上午由警察局長蔡蒼柏親自召開案情說明會。盧秀燕下午則透過臉書發文，肯定台中市警察局不懼險惡，全力偵辦的用心。

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盧秀燕在文中表示，警察同仁，近日每天派出數10名警力，朝嫌犯逃逸方向搜山，深山地形險惡，犯嫌又持有槍械，追捕過程中，她也為警察同仁提心吊膽。

盧秀燕說，經連日搜山，昨晚找到嫌犯，比對身份確認為開槍犯嫌，警察同仁平安收隊。此次行動，不懼險惡，深入搜捕，感謝警察局全力偵辦，她要向勇敢保護市民的警察同仁致敬，「警察保護市民，我力挺警察」，打擊犯罪，對台中勇警有信心。（編輯：郭諭儒）1110730

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