大稻埕情人節天氣佳 煙火交織夜空8萬人驚呼【圖輯】

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）大稻埕情人節煙火今晚登場，天氣佳、雲少風也小，煙火效果格外出色，8分鐘絢爛光彩交織夜空，觀傳局估計約有8至10萬人入場。

「2022大稻埕情人節」今晚在淡水河延平河濱公園登場。有別於去年天公不作美、又因疫情採預約制，今年天氣好，幾乎無風也無雲，煙火效果更好、不會被風吹到變形，8分鐘的璀璨煙火秀讓民眾驚呼連連。

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北市觀光傳播局表示，今年引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，更首度嘗試「水上爆破」，再搭配愛心、笑臉、同心環等造型花火，配樂編排了「請你嫁給我」、「愛一直存在」、「愛上現在的我」、「腦公」、「咱結婚好嗎」等跨世代的經典情歌，浪漫指數超高。

觀傳局表示，去年因為疫情，場內只限3000人，今年活動不限人數、不需抽籤，從下午起人潮就湧現，胖卡美食專區、文創市集、啤酒攤位等，都可見排隊人潮，預估現場約8至10萬人。（編輯：張銘坤）1110730

影片來源：攝影看世界

今年天氣好，幾乎無風也無雲，煙火效果更好，8分鐘的璀璨煙火秀讓民眾驚呼連連。中央社記者鄭清元攝 111年7月30日

璀璨煙火照亮夜空，現場民眾紛紛搶拍。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

今年大稻埕情人節480秒華麗煙火秀以「愛，一直都在」為主題，搭配音樂旋律在北市夜空絢麗綻放，吸引民眾目光。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

許多民眾到延平河濱公園周邊欣賞美麗煙花於夜空中綻放。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

2022大稻埕情人節活動30日登場，重頭戲煙火秀持續時間長達480秒，晚間8時10分開始施放，吸引不少民眾三五成群，在延平河濱公園周邊欣賞。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

2022大稻埕情人節民眾可自由入場欣賞。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

台北市長柯文哲（中）在煙火施放前，與妻子陳佩琪（右2）登台合體比出大愛心，台北市副市長黃珊珊（右4）也與觀傳局長劉奕霆（右5）配合演出。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

台灣男團選秀節目「原子少年」當中組合「火星」成員30日晚間現身2022大稻埕情人節晚會舞台，台下粉絲尖叫聲不斷，氣氛超嗨。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日

一年一度的大稻埕情人節晚會活動30日登場，下午天還沒黑，已有大批民眾在延平河濱公園提前卡位，與親朋好友一同等待美麗煙花施放。中央社記者徐肇昌攝 111年7月30日