大稻埕煙火秀晚間登場 交管措施看這裡

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（中央社記者劉建邦台北30日電）「2022大稻埕情人節煙火秀」今天登場，台北市警方規劃2階段交通管制，晚間6時管制包含延平北路等路段，為避免忠孝橋及台北橋有民眾駐足觀賞煙火，晚上7時30分起也會管制。

台北市交通大隊指出，「2022大稻埕情人節」活動從下午4時至晚上9時，在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，並於淡水河3至5號水門間水域施放煙火，針對活動會場周邊道路實施2階段交通管制。

警方表示，第一階段交通管制從晚間6時至深夜11時，視狀況提前或延後。平面道路部分，包含涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、鄭州路、西寧北路、忠孝西路、環河北路所圍區域，除環河北路其餘不含道路。

管制往西路口有民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。往南路口包含延平北路與民權西路口（彈性）、環河北路與民族西路口。往北路口有西寧北路與忠孝西路口、環河北路與忠孝西路口。

台北市警方規劃2階段交通管制。（圖取自台北市政府警察局交通警察大隊網頁td.police.gov.taipei）

警方說，延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。環河快速（高架）道路，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制，忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。

匝道入口管制有和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。市民高架道路下環河北路匝道口（東往西）封閉。

警方表示，第2階段管制從晚上8時15分至深夜11時，視狀況提前或延後，維持第一階段管制區域，並因應活動結束後人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

警方說，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾坐捷運到場，可搭到捷運北門、雙連、大橋頭、中山站再步行至活動會場，以北門站進出動線最佳。（編輯：張芷瑄）1110730

（圖取自facebook.com/ntpd.traffic）