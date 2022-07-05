更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」
政治

台版捍衛戰士 前空軍副司令憶飛越中央山脈練炸射「生死10分鐘」

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣
運動

體操選手出征國際賽摘1金3銀4銅 瑞莎：讓世界看見台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新竹關西時雨量逾百毫米 明中部以北山區防豪雨
首頁 / 地方

大稻埕情人節7/30自由入場 480秒煙火秀壓軸

2022/7/5 17:39（7/5 17:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大稻埕情人節即將在30日登場，台北市觀傳局表示，今年將不設入場人數上限。圖為去年大稻埕情人節煙火。（中央社檔案照片）
大稻埕情人節即將在30日登場，台北市觀傳局表示，今年將不設入場人數上限。圖為去年大稻埕情人節煙火。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北5日電）一年一度的大稻埕情人節即將在30日登場，台北市觀傳局今天表示，不同於去年因COVID-19疫情僅限3000人入場，今年將不設人數上限，民眾可自由入場，欣賞480秒華麗煙火秀。

慶祝七夕情人節，台北市觀傳局30日將在延平河濱公園5號水門舉辦「2022大稻埕情人節－愛，一直都在」活動，除邀請多名藝人現場演出、打造「愛你，我在」質感文青市集外，還有備受矚目的480秒華麗煙火秀壓軸登場。

觀傳局表示，去年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大稻埕情人節活動延後舉辦，又依場域大小設出3000人的容留限制，最後吸引8.4萬名有情人登記抽籤，中籤率僅1.77%。

觀傳局指出，今年將不再設入場人數上限，民眾可自由入場，將擇期公布相關防疫管制措施及演出卡司，且前期活動已開跑，邀請民眾參加領好禮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀傳局說明，即日起至30日，只要前往「2022大稻埕情人節」活動網頁上公布的合作店家，單店消費滿新台幣300元，就可兌換心型酒精噴瓶；單日消費滿730元，可憑發票至大稻埕遊客中心兌換限量聯名款羽毛筆指甲油。

此外，觀傳局指出，雄獅旅行社今年推出3條情人節限定遊程，前50名購買的旅客將可獲得大稻埕情人節VIP搖滾區票券；Klook祭出飯店快閃活動，15日至18日於Klook網站上購買8月31日前的台北飯店住宿行程，將於27日抽出25組大稻埕情人節VIP搖滾區雙人套票。（編輯：戴光育）1110705

延伸閱讀
搶國旅商機 半價搭墾丁快線再抽日本雙人行長榮增歐洲2航點 10/25開航米蘭、11/3首飛慕尼黑悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族