悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）交通部觀光局今晚公布將於15日起實施「悠遊國旅補助方案」的細節，自由行旅客最高可享新台幣1300元補助。觀光局表示，4日下午2時起，就可上網查詢享優惠的旅宿。

配合行政院及國家發展委員會「因應疫情新一波振興作為」，交通部已爭取55億元預算並經行政院核定，觀光局今天公布下半年度「悠遊國旅補助方案」，分別提供旅行業、旅宿業及觀光遊樂業相關補助方案，盼為觀光產業注入動能。

個別旅客

觀光局發布新聞稿，「悠遊國旅方案」7月15日開始實施，在「個別旅客住宿優惠」部分，自由行旅客於平日（週日至週四）入住有參加活動的合法旅宿，一個房間一個晚上最高折抵800元，每一身分證字號限使用一次。

另符合入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或使用優惠旅客本人完整接種3劑COVID-19疫苗等6項之1，可再加碼折抵500元，最高折抵1300元。

觀光局說，已開放旅宿業者線上報名，業者於活動期間內皆可陸續報名，經地方政府審核通過後即具參加資格。個別旅客可於7月4日下午2時起，至台灣旅宿網連結至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」專區，查詢有參加活動的旅宿業，並上傳身分證或健保卡正面圖檔，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。

團體旅遊

「團體旅遊補助」部分，旅行業只要組團人數15人以上、行程安排2天1夜以上，例假日不超過1日，且符合至國家風景區管理處、離島地區等12項景點條件中的2項，即可申請每團2萬元補助，如行程安排至國家綠道、16條多元自行車路線等8項加碼條件，每項可額外補助5000元，每團最多可加碼1萬元。

親子遊客、學生族群最期待的「觀光遊樂業」部分，這次有19家主題樂園業者參與，自由行旅客則享有各票種門票3折入園優惠，透過手機就能線上預約訂票。

觀光局說，「悠遊國旅專案」，實施期間到自7月15日至12月15日，各項方案經費用罄為止，經費用罄前將提早2週公布於官網上。

觀光局為利業者了解相關資訊，分別委託旅行公會全聯會及旅館公會全聯會辦理共10場實體說明會及3場線上說明會，讓旅行業及旅宿業者均可參與了解相關資訊；另也在觀光局官網設立專區及客服專線，以利民眾洽詢。（編輯：陳政偉）1110701