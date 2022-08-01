台中高分檢教保中心揭牌營運 開放對外招生

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台灣高等檢察署台中檢察分署委託台中市蒙特梭利教育基金會，經營職場互助教保服務中心今天揭牌營運，預計招收30名幼兒，除提供員工子女使用，若有餘額也對外招收，減輕家長負擔。

法務部民國109年起盤點所屬機關可運用空間，推動設置員工子女托育設施，共規劃設置15處教保中心預計招收506名幼兒，另設置2處非營利幼兒園預計招收165名幼兒，總計可招收達671名。

其中台中高分檢利用位於台中市西區自由路1段的辦公場所，委託台中市蒙特梭利教育基金會，經營職場互助教保服務中心今天揭牌營運，預計可招收30名幼兒，目前已收托25名。

法務部長蔡清祥與台中高分檢檢察長張清雲、台中地院院長邱志平、教育部國民及學前教育署簡任視察張世昌及台中市教育局專門委員陳雅新等人，今天都出席揭牌儀式。

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蔡清祥接受媒體聯訪時表示，法務部響應0至6歲國家一起養的政策，讓員工子女有優質的教育環境，讓員工安心工作，育兒教保中心除提供給員工，有招收餘額也開放給民眾子女能夠入學，提供安心的育兒環境。

台中高分檢表示，教保服務中心針對2至6歲學齡前幼兒招生，若有招生餘額也開放民眾申請，收費第一胎月繳新台幣2000元、第二胎月繳1000元、第三胎以上免費，減輕一般家長育兒負擔。詳情可上臉書粉絲團「法務部台中高分檢職場互助教保服務中心」查詢。（編輯：謝雅竹）1110801