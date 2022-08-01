新竹棒球場爭議 藍營質疑竹市建設由5人幫主導

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（中央社記者王承中台北1日電）新竹市棒球場爭議延燒，國民黨桃園市議員參選人凌濤今天表示，新竹市重大建設會報、土地開發許可審議委員會、標案評選會議、改善小組等，前政委林盛豐等5人皆參與其中，且毫無迴避機制，質疑新竹市建設全由這5人主導。

國民黨文傳會副主委林家興、國政基金會產創中心召集人簡榮宗，以及國民黨桃園市議員參選人凌濤今天在國民黨中央黨部召開「新竹工程落漆根源，揭秘地下五人幫」記者會。

凌濤指出，對於新竹市棒球場標案及誰下令尚未驗收完畢就可開幕，至今新竹市政府仍未給外界交代。而前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅過去每週都會召開重大建設會報，成員包含前政務委員林盛豐、實踐大學建築設計系副教授王俊雄、助理教授蕭有志、台北科技大學建築系副教授林靜娟、建築師林雋怡。

凌濤表示，重大建設會報決定用地取得、規劃設計、招標品質，等於是決定所有新竹市的用地及建設工程。從重大建設會報、都市計畫及土地使用開發許可審議委員會、標案評選會議、改善小組，這5人都在其中，且不管是新竹市棒球場、新竹漁人碼頭計劃案都有這5人的身影，毫無迴避機制。

凌濤表示，再加上林智堅和時任副市長的民進黨新竹市長參選人沈慧虹，曾在2018年7月30日缺席重大建設會報，不禁讓人質疑當市長、副市長缺席時，誰來主導重大建設決策；到底是林智堅在主導新竹市的建設，還是林盛豐等人主導，新竹市政府應對外說明清楚。

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另外，林家興則指出，新竹市政府的一大問題就是限制性招標比例過高，根據政府電子採購網、開放標案等資料指出， 在2019年，新竹市全部標案600多件，其中限制性招標就占200餘件，比例達33%，而去年全部標案712件，限制性招標占336件，比例更高達47%。

林家興表示，早在2018年林智堅競選連任時，當時新竹市議會就曾質疑限制性招標的比例過高，不禁讓人懷疑新竹市政風處是否都睡著了。儘管部分規模較複雜的建設可能需要透過限制性招標評選，但新竹市政府已濫用限制性招標，更異常暴增預算，讓外界感到不解。（編輯：林興盟）1110801