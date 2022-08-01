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屏東復康巴士102輛六都外最多 每年服務13萬人次

2022/8/1 18:36
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東縣復康巴士目前共102輛，是六都以外唯一破百輛的縣市，每年服務13萬人次。富根建設公司董事長楊宗諭與父母，半年來捐贈屏東縣政府3輛復康巴士，今天舉行捐贈儀式。

楊宗諭與父親楊合良、母親楊張玉美，今年2月捐贈屏東縣政府2輛復康巴士，知道復康巴士不足，討論後，決定再捐1輛價值新台幣200萬元的復康巴士，幫助屏東縣領有身障證明長者及所有身心障礙朋友，突破行的障礙。

今天在縣府舉行捐贈儀式，屏東縣副縣長吳麗雪會中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，復康巴士提供身心障礙者疫苗施打交通服務，也不間斷地接送身心障礙者上學、就醫、洽公、採買、訪友等日常生活交通。

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吳麗雪指出，屏東是除六都外，復康巴士唯一破百輛的縣市，屏東目前有100輛小復康巴士及2輛旅遊專用復康巴士，每年約接送13萬人次身心障礙者，1年復康巴士服務里程數可繞整個台灣2743圈，滿足縣內身障朋友外出需求，幫助身心障礙者行的權利。

屏東縣社會處表示，每輛復康巴士平均使用年限10年，使用頻率比一般車輛高，為確保身心障礙者搭車安全，期待拋磚引玉，盼讓更多善心人士加入捐贈行列。（編輯：郭諭儒）1110801

吳麗雪
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