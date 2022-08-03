北市競選廣告物自治條例議會通過 選舉看板將限縮

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市議會今天三讀通過市府提出的「台北市競選廣告物管理自治條例」修正案，未來將限縮競選廣告物張貼地點、時間、尺寸等，預期市區選舉看板將可減少。

台北市議會下午召開定期大會通過由北市政府提案修正「台北市競選廣告物管理自治條例」，北市建築管理工程處指出，條例經議會審議通過，因有內容有修正罰則須函報行政院核定，核定後才能施行，年底選舉應該無法適用。

建管處表示，市議會通過自治條例，內容包含限制競選廣告物張貼時間及地點、名稱等。

建管處指出，修正後自治條例，將從選舉投票日前一個半月才能設置廣告物；過去自治條例求設置廣告物地點僅要報備，修正後，競選廣告物要設在市府公告選舉公布欄等處，且經北市選舉委員會公告政黨號次、參選人姓名號次，才能設置。

建管處表示，若未依規定設置廣告物可強制拆除，若違規，可罰款新台幣1萬元到5萬元，採先裁罰後限期改善。

建管處指出，包含設在公共設施、建物、車輛等處，且寫有參選人姓名或政黨名稱、參選人或政黨圖像及號次、競選項目或活動名稱、競選標語，有以上3項都稱競選廣告物。

建管處表示，修正北市競選廣告物管理自治條例是期盼明定設置期間及類型，盼能達到維護市容景觀及公共安全。（編輯：方沛清）1110803