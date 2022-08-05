竹縣委託明新科大打造青創基地 首梯14團隊進駐

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新竹縣政府委託明新科技大學打造青創基地「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」，5日揭牌，縣長楊文科（左8）等人出席；未來將透過專案支持青年團隊、整合青創輔導團資源，成為青年創業的堅實後盾。中央社記者郭宣彣攝 111年8月5日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣政府委託明新科技大學打造青創基地，今天揭牌，縣長楊文科出席表示，透過專案支持青年團隊、整合青創輔導團資源，成為青年創業的堅實後盾。

新竹縣政府委託明新科技大學打造青創基地「新竹青創基地 Hsinchu Startup Hub」，今天由楊文科與明新科大校長劉國偉一同揭牌啟用。楊文科致詞說，從推動青年創新創業輔導計畫、建置青創基地、遴選進駐廠商到成立顧問團隊，縣府一系列的政策，鼓勵青年人扎根地方築夢踏實。

劉國偉致詞表示，新竹青創基地設於創新育成中心，占地共280坪，可供最多55家無固定座位區的輔導進駐企業，有配置共享辦公空間（提供15家以上進駐座位）、新創辦公室（提供19間廠商進駐）、共享學習教室、聯合會議室、洽談室及寬敞的藝文展覽空間可使用。

劉國偉表示，基地將提供創業諮詢輔導、辦理各類培力課程、不定期的媒合會及成果博覽會等，加速創業者競爭能力與品牌能見度。

明新科大提供新聞資料指出，新竹青創基地首梯入選的14組新創團隊已進駐，團隊如捻花惹草工作室、嘉姬黑豬農產品等。

明新科大表示，在新竹青創基地啟用後，將與創業輔導顧問團合作，將提高青年創業活力，成為青創團隊創新創業圓夢的加速器。（編輯：李錫璋）1110805