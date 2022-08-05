城中城原址改建府北公園 七賢社宅將供住戶優先租

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄城中城大樓去年暗夜大火造成多人死亡，高市府啟動跨區區段徵收，已成危樓的原大樓改建成公園，並由國家住都中心在七賢國中舊址建社宅，供城中城無房屋所有權住戶優先租住。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日暗夜發生火災，造成46死、41人傷。高雄市政府隨後啟動居民安置，拆現址危樓，將大樓原址則規畫改建為公園，並在跨區區段徵收地段興建「七賢安居」社會住宅，並推動府北里環境再生，助社區蛻變重生。

高市府「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」案，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，以及七賢國中舊址東側1萬2327平方公尺，其中城中城大樓土地開闢為公園，七賢國中舊址土地則作為公辦社會住宅基地及「抵價地」。

高市府日前表示，徵收案已經內政部土地徵收審議小組核准通過，自7月中旬開始辦理公告區段徵收，通知土地所有權人，可於公告期間依個人意願，選擇全部領取現金補償、或全部申請發給抵價地、或部分領現金部分申請發給抵價地方式補償。

原共12層樓高的城中城大樓，經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓，在5月20日拆除完畢，原址規畫開闢為公園，5月27日由副市長林欽榮親自主持動土典禮，宣布經地方居民討論定名為「府北公園」，盼結合社區精神與生活，打造擁有藝術基因、老少共融、兼具防災救難功能的典範型公園，預計9月完工。

七賢國中舊址則在5月完成拆除既有閒置老舊校舍，興建「七賢安居」600戶的社會住宅，市府表示將供城中城無房屋所有權的住戶優先租住。

國家住宅及都市更新中心7月29日宣布推出統包工程，預計2027年完工，並規畫設置托嬰中心、日照中心、社區全齡運動中心、青創空間等附屬設施，除了提供優質生活環境，也希望創造就業機會、活化舊社區，並提供社福服務。

此外，為改善周邊建物景觀，高市府將臨城中城大樓第一排，包括新鹽埕大樓、大高雄第一城大樓、金鹽埕大樓、七福商店、廣新公寓及瀨南街混合住宅後側共6幢建物，進行立面拉皮整建作業，讓區域景觀煥然一新，同步由市府工務局專案輔導陸續成立管理組織，以落實大廈「自治共管」。（編輯：黃世雅）1110805