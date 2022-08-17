城中城區段徵收公告期滿 受理民眾領取補償

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高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，依法公告區段徵收計畫書30日，公告期滿後，近日已開始在鹽埕區公所、市府四維行政中心發放補償費及救濟金給災民，現場秩序良好。（高雄市地政局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，依法公告區段徵收計畫書30日，公告期滿後，近日已開始在鹽埕區公所、市府四維行政中心發放補償費及救濟金給災民。

高雄城中城大火後，舊址拆除闢建公園，市府並推動城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，除興建社會住宅安置部分災民，也提供所有權人相關補償措施。

高雄市地政局今天發布新聞稿表示，高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案，經內政部土地徵收審議小組審議後核准後，地政局今年7月15日至8月14日依法公告區段徵收計畫書30日，並將相關文件函送所有權人。

地政局表示，公告期滿後，已於昨日起至8月18日於鹽埕區公所、8月22日至8月23日於市府四維行政中心發放補償費及救濟金。

地政局表示，8月16日發放價款共計3項，包括土地徵收地價補償費、建築改良物救濟金及差額獎勵金，現場秩序良好。

依市府規畫，跨區區段徵收總面積約1萬5080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2756平方公尺，與七賢國中舊址的東側土地1萬2324平方公尺。

城中城大樓舊址所在街廓闢建為公園，而七賢國中舊址的東側土地作為公辦社會住宅基地及抵價地，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理。

七賢國中舊址的東側土地將由國家住宅及都市中心出資打造「七賢安居」600戶的社會住宅，並規畫增設1500坪的社福設施及1000坪的青年共創空間，打造社區共融精神的社會住宅社區，讓社區蛻變重生。（編輯：黃世雅）1110817