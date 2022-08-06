藍質疑城中城大火官官相護 高市府：尊重判決結果

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（中央社記者劉冠廷、曾以寧台北6日電）國民黨今天表示，高雄城中城大火，多局處對此有行政疏失，檢調卻選擇忽視官員責任，監察院調查結果出爐遙遙無期，質疑中央與地方官官相護；高雄市政府則表示，尊重司法獨立判決結果。

造成46人喪命的城中城大火，高雄地檢署認為無市府公務員、他人涉及不法，全數簽結。國民黨今天發出新聞稿質疑，高雄發生這麼重大的火災，多局處對此有行政疏失，曾在阿拉夜店大火時要時任台中市長胡志強下台的高雄市長陳其邁到現在仍一副事不關己，甚至連副市長層級都無人負責。檢調選擇忽視官員責任，監察院調查結果出爐遙遙無期，難道是中央地方官官相護。

國民黨表示，高雄市政府聲稱民國100年「免變辦法」訂定後，就能夠讓商辦變成住宅，但這是高雄市政府自己訂定的行政規則。難道高雄市政府就這樣為自己開脫，把非法行徑合法化，推卸建築管理的責任。

對此，高雄市政府告訴中央社記者，尊重司法獨立判決結果。不幸事件發生後，市府積極派消防局改善全市相關公安，並由都發局、社會局等局處協助、關懷住戶們後續生活。（編輯：張均懋）1110806