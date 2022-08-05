城中城黃格格判無期 雄檢上訴爭取依殺人罪量刑

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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄城中城大火釀46死，高雄地方法院僅採起訴的公共危險放火罪判主嫌黃格格無期徒刑。雄檢表示，黃格格故意挑易燃沙發放火，具不確定殺人故意，將參酌被害家屬意見上訴。

對於法院今天判決理由，高雄地檢署回應指出，黃格格故意放火，且明知內含泡棉沙發為易燃物，還選在凌晨眾多住戶居住熟睡的集合式大樓為之，導致火勢一發不可收拾，自有不確定殺人故意。

檢方質疑，原審認定黃格格僅犯過失致死罪，認事用法不當，將於收到判決後研議上訴理由，並參酌被害家屬意見依法提起上訴，以求妥適裁判，彰顯司法公義。

黃格格委任律師林泓帆接受媒體電訪表示，檢方目前僅依「目擊火煙竄出的劉姓計程車司機說法」，以及「黃格格是最後離開小房間」等證據，間接推論指控縱火，甚至依殺人等罪起訴，但事實上就是缺少監視器直接證據，將持續替她爭取無罪辯護。

林泓帆說，黃格格至始至終都喊冤沒有放火，檢方也沒有決定性證據能證明她的犯行，後續將待討論後，研議是否上訴。

針對黃格格收押期間狀況，高雄女監則透露，她的情緒沒有特別起伏，入獄表現穩定。獄方目前已持續安排輔導，並幫她找了一名室友相互照應。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日火災，造成46死、41人傷，高雄地檢署雖依殺人、公共危險罪起訴主嫌黃格格；但高雄地院宣判，改依公共危險放火罪、過失致死罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。（編輯：孫承武）1110805