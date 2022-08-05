高雄城中城大火46死 主嫌黃格格亂倒灰燼釀災一審判無期
2022/8/5 10:19（8/5 10:56 更新）
高雄城中城大火造成46死、41人傷，高雄地院5日一審判處主嫌黃格格無期徒刑。（中央社檔案照片）
（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄城中城大火釀46死41傷，主嫌黃格格因吃醋涉點火讓男友難堪，將淨香灰燼倒在沙發釀災。高雄地院今天一審依放火、過失致死等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。
高雄城中城大火釀46死41傷，高雄地方法院上午10時開庭宣判，依放火、過失致死罪判處主嫌黃格格無期徒刑，她今天未到庭聆判，全案可上訴。
高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准。檢方偵結後以她因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，所以將驅蚊用的淨香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。（編輯：黃世雅）1110805
高雄城中城大火主嫌黃格格（中）因吃醋涉點火讓男友難堪，將淨香灰燼倒在沙發釀災。（中央社檔案照片）
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