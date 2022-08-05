更多編輯台推薦新聞：
中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄城中城大火46死 主嫌黃格格亂倒灰燼釀災一審判無期
首頁 / 社會
城中城大火
新聞專題
城中城大火6/199
首頁 / 社會

高雄城中城大火46死 主嫌黃格格亂倒灰燼釀災一審判無期

2022/8/5 10:19（8/5 10:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄城中城大火造成46死、41人傷，高雄地院5日一審判處主嫌黃格格無期徒刑。（中央社檔案照片）
高雄城中城大火造成46死、41人傷，高雄地院5日一審判處主嫌黃格格無期徒刑。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄5日電）高雄城中城大火釀46死41傷，主嫌黃格格因吃醋涉點火讓男友難堪，將淨香灰燼倒在沙發釀災。高雄地院今天一審依放火、過失致死等罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

高雄城中城大火釀46死41傷，高雄地方法院上午10時開庭宣判，依放火、過失致死罪判處主嫌黃格格無期徒刑，她今天未到庭聆判，全案可上訴。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准。檢方偵結後以她因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，所以將驅蚊用的淨香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。（編輯：黃世雅）1110805

高雄城中城大火主嫌黃格格（中）因吃醋涉點火讓男友難堪，將淨香灰燼倒在沙發釀災。（中央社檔案照片）
高雄城中城大火主嫌黃格格（中）因吃醋涉點火讓男友難堪，將淨香灰燼倒在沙發釀災。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
高雄城中城社區屋齡40年 商圈轉移沒落破舊被譏「鬼樓」高雄城中城大火關鍵跡證 一樓房內發現燒焦香爐高雄城中城大火46死 台灣死傷第2多單一建築物火災城中城何去何從？都市更新學會建議參考中國城作法防範集合住宅公安意外 新北辦說明會促組管委會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
煮食不慎釀禍 高雄鹽埕大火延燒11棟老宅、1人燙傷