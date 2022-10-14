城中城大樓惡火滿週年 改建府北公園開放使用

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高雄鹽埕城中城暗夜惡火滿週年，原址改建「府北公園」開放使用，盼以明亮環境、嶄新氣象，為鹽埕區府北里的再生開啟新里程；夜間照明及藝術水景，也成公園特色。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日）高雄鹽埕城中城暗夜惡火滿週年，原址改建「府北公園」，以綠活、璀璨、翻轉、新生活為規劃方向，在今天開放使用，盼以明亮環境、嶄新氣象，為鹽埕區府北里再生開啟新里程。

高雄鹽埕區城中城大火去年10月14日深夜發生火災，造成46死、41人傷。高市府以跨區區段徵收土地，並拆除危樓原址、改建為「府北公園」，並啟動周邊老舊建物拉皮整維等工作。

府北公園在今天開放，高雄市副市長林欽榮率領工務局長楊欽富等人，到現場聽取養工處長林志東及公園的設計團隊建築師張瑪龍進行工程簡報。

林欽榮透過新聞稿表示，對於市府跨局處機關盡心盡力合作解決問題，要再次表達感謝及內心的感動。藉由府北公園開闢及周邊舊大樓外觀重新拉皮整維，讓陽光灑進府北公園，明亮的環境、嶄新的氣象，為鹽埕區府北里再生開啟新里程。

林欽榮說，「記憶會被堆疊，而不會被遺忘」，對於城中城事件的處理，市府在兼顧公益性及居民權益下，跨機關全力照護原有居民權益，將城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障，也讓「城中城」相鄰的各幢建築物進行立面拉皮整修。

林欽榮指出，在愛河對岸的七賢國中舊址，預計興建600戶社會住宅（含1500坪社會福利空間及1000坪青年共創空間），目前由國家住都中心辦理招標作業中，盼透過社宅興建翻轉區域住商機能，也在高雄創建社宅新典範，「這是市府團隊有效率的集體成果，也是社會大眾在發生城中城火災事件之後，捐輸愛心的結果」。

高雄市政府工務局說明，府北公園以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」4大方向規劃，公園佔地0.28公頃，有視野寬闊的大草坪、開放性街角廣場、藝術水景與高聳綠蔭，中央並種植紅花風鈴木與造型涼亭相互輝映，並規劃共融遊戲區，提供孩童嬉戲遊玩的安全場所、注入歡笑；夜間照明及藝術水景，也將成為公園特色。

工務局表示，因為民眾有休憩需求，已經先行開放完工部分區域，預計下週將全面竣工，開放整個公園供民眾進入使用。（編輯：謝雅竹）1111014