監院糾正城中城大火疏失 高市府：強化改善

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）監察院今天針對城中城大火表示，高市府放任1樓歇業商場違規停放大量機車、未積極輔導成立管委會，且消防安檢消極，已通過糾正。高市府表示尊重，並將積極檢討強化改善。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，針對城中城火警事件，已在第一時間成立專案調查小組，並在網路上公布檢討報告，分別點出消防局、工務局的各項缺失，要求改進並予以懲處完畢；尊重監察院糾正案內容，也會根據監察院的調查報告，積極檢討強化改善，落實高雄市公共安全政策與執行力，以維市民財產及公共安全。

高雄市政府工務局表示，已加強精進作為，包含對老舊大樓逃生避難設施阻礙強制排除、訂定修繕防火門補助計畫、公告實施高雄「8層至15層集合住宅應辦理建築物公共安全申報」及制定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」等具體改善措施。

高雄市政府消防局相關策進作為則包括，針對老舊大樓提出補助措施，提升住警器裝置率；成立「維護公共安全督導會報」，由市長擔任召集人，邀集各領域專家學者及相關局處首長，每2個月定期召開會議；建立公共安全業務跨機關協調運作平台，提升公共安全政策執行成效等。

高雄城中城大樓去年遭縱火，造成46死43傷的重大事故。監委今天新聞稿指出，城中城大樓歇業商場違規停放大量機車，高市府長期忽略公共安全危害風險，也未能掌握並要求所有權人辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，致使沒有察見防火門缺損及防火區劃破壞情形。

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監委表示，高市府也未積極輔導及追蹤城中城成立管理委員會，導致城中城不曾依法辦理消防安全設備檢修申報，且因未曾依法裁罰區分所有權人，僅張貼檢查通知單、開立行政指導單等，消防安檢消極被動、流於形式，確實有怠失。

監委提到，城中城案凸顯類似大樓多因產權更迭、所有權人及使用人眾多導致管理不易，且大多有違規使用情事，讓公權力難以確實執行清查、列管、裁罰與改善，高市府於制度面與執行面也都欠缺風險意識，需要徹底檢討。（編輯：郭諭儒）1111209