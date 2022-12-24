城中城大火46死 主嫌黃格格裁定延押2個月

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄城中城大火釀46死41傷，高雄地院一審依公共危險放火等罪判主嫌黃格格無期徒刑。高雄高分院審酌羈押期間將於明年1月3日屆滿，依她涉案情節重大等裁定延押2個月。

高雄高分院裁定書指出，審酌黃格格第一次羈押期限將於明年1月3日屆滿，且其所犯的罪屬於最輕本刑為5年以上有期徒刑，並經一審法院判處無期徒刑重刑在案，考量她具足夠理由有逃亡之虞，為確保訴訟程序順利進行，因此裁定自明年1月4日起延長羈押2個月。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日發生火災，造成46死、41人傷，是高雄治安史上最嚴重火災；黃格格同月16日凌晨遭雄檢聲請羈押禁見獲准。

雄檢偵結後以她因吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，所以將驅蚊用的淨香灰燼倒在沙發釀災，依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。高雄地院審理後，改依公共危險放火等罪判處最重無期徒刑，全案目前上訴至高雄高分院審理中。（編輯：黃世雅）1111224