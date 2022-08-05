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屏東長者幼兒疫苗施打率偏低 6日2處開放隨到隨打

2022/8/5 16:36
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（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）屏東縣長者及幼兒的施打率偏低，為提升保護力，縣府明天上午分別在屏東火車站與屏東基督教醫院設立疫苗速打站，隨到隨打。

屏東縣政府發布新聞稿指出，今天新增584例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案中，快篩陽判確診541例；截至5日，居家照護累計13萬519人。

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衛生局表示，屏東縣65歲以上長者第4劑施打率僅23.1%，較全國平均低7%；而6個月至4歲疫苗施打率11.9%，較全國平均低0.8%。呼籲長者、免疫力弱及幼童在下一波疫情來臨前，儘快把疫苗打好打滿，提升自身防護力。

縣府指出，明天上午8時至11時在屏東火車站，提供6歲以上第1劑至第4劑莫德納疫苗施打；而同日在屏東基督教醫院門診大廳，上午8時30分至11時30分，也有開設6個月至5歲嬰幼兒莫德納特別門診，開放現場隨到隨打，或至屏基系統預約。（編輯：黃世雅）1110805

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