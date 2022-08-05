北市府辦配售民生必需物資演練 強化防衛動員

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市政府今天舉辦民生必需品短缺時期配售演練，想定國家進入緊急狀況需配售物資等模擬情境，盼透過演練，強化全民防衛動員，因應可能狀況。

台北市政府產業發展局今天在萬華區雙園國小舉辦「民生必需品短缺時期配售準備演練」作業，台北市副市長黃珊珊出席。

產發局表示，示範項目包含配售站實體演練，主要情境想定國家進入緊急狀態，北市府接獲行政院公告實施配售，由市長指示立即組配售執行委員會，並在萬華區公所成立配售執行小組及召開會議、實施配售等措施。

產發局指出，實體演練部分，在雙園國小成立保德里配售站，狀況設定包含配售站成立編組、維持配售站民眾秩序、處理抗議事件及民眾受傷處置等。

黃珊珊致詞時表示，今天演練就是因應戰時或緊急狀況發生民生物資缺乏等狀況，屆時可透過由國家統一配售民生必需品，穩定民生物資，避免社會動盪不安。

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她說，盼透過演練可在遇到實際狀況，能立即把民生必需品順利配送給民眾，並藉此次演練，強化各單位橫向聯繫及物資配售運送等措施。

黃珊珊會後接受媒體採訪時指出，這次演練是要讓相關工作人員可區分配售對象，先提前準備，若發生狀況，可依實際狀況執行，因放置民生必需品需在學校等處大型地點，學校又具防災功能，各行政區內也都有學校，所以這次演練才選定學校。（編輯：戴光育）1110805