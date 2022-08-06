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新北鶯歌館前路大面積積水 疑似管線爆裂

2022/8/6 11:34（8/6 12:48 更新）
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新北市立鶯歌陶瓷博物館前的館前路口6日疑似有管線爆裂，造成館前路大面積積水，至上午11時20分許積水已逐漸退去。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
新北市立鶯歌陶瓷博物館前的館前路口6日疑似有管線爆裂，造成館前路大面積積水，至上午11時20分許積水已逐漸退去。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市消防局表示，今天上午10時33分據報，鶯歌陶瓷博物館前面的館前路口疑似有管線爆裂，造成館前路大面積積水，至11時20分許積水已經逐漸退去，事故原因將進一步釐清。

市政府消防局表示，據報鶯歌館前路今天上午發生疑似管線爆裂導致積水，面積約長300公尺、寬10公尺、深20公分。依據照片觀察，現場滾滾黃泥水，夾帶土石湧出。消防局派員到場警戒，積水已逐漸退去。（編輯：李錫璋）1110806

新北市消防局表示，6日上午鶯歌陶瓷博物館前面的館前路口疑似有管線爆裂，造成館前路大面積積水。（圖取自facebook.com/iYingge）
新北市消防局表示，6日上午鶯歌陶瓷博物館前面的館前路口疑似有管線爆裂，造成館前路大面積積水。（圖取自facebook.com/iYingge）
新北市鶯歌區館前路6日上午發生疑似管線爆裂導致積水，消防局派員到場警戒，積水已逐漸退去。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
新北市鶯歌區館前路6日上午發生疑似管線爆裂導致積水，消防局派員到場警戒，積水已逐漸退去。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
新北市鶯歌區館前路6日上午發生疑似管線爆裂導致積水，現場滾滾黃泥水，夾帶土石湧出。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
新北市鶯歌區館前路6日上午發生疑似管線爆裂導致積水，現場滾滾黃泥水，夾帶土石湧出。（新北消防局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月6日
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