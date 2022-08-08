盧秀燕腿傷手術後首露面 感謝警方守護城市

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市長盧秀燕因為腿傷手術住院後今天首度露面，前往台中市警察局主持記者會感謝警方冒險犯難守護城市，她說，因為傷口每天仍需換藥，會減少走動量，讓傷口復原更快。

盧秀燕因為腿傷，半個月來2度進行手術連續住院1週，昨天剛出院，上午坐著出席市警局的「安居專案」破案記者會，除聽取警方說明破案過程，並頒獎表揚破案有功員警。

盧秀燕表示，這場記者會原本7月下旬要舉辦，剛好碰到警方有刑事案要偵破，加上她腿傷住院開刀，延到今天父親節舉辦，也很有意義，她代表市府及市民向辛苦冒險犯難、用生命守護這個城市的波麗士爸爸們，說聲辛苦了，「謝謝你們，祝你們父親節快樂」。

對於台中市警察局長蔡蒼柏日前因為治安的發言「因為民代及媒體見縫插針」受到關注，盧秀燕也緩頰說，蔡蒼柏較不會說話，但上任以來無案不破，是她最倚賴的局處首長，所以昨天出院後，今天第一個行程就是到市警局出席記者會，代表市府及市民謝謝警察的辛勞，感謝守護市民及家人。

有關目前腿傷狀況，盧秀燕接受媒體聯訪時表示，手術成功，謝謝醫護團隊的照顧及醫療，因為傷口仍需每天換藥，醫師希望她除了複診，不要再回醫院去，這段時間會小心，減少走動量，讓傷口復原更快。

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距離年底縣市長選舉只剩3個多月，被問到何時會走出台中市擔任母雞輔選，盧秀燕只回應，目前以市政為主，謝謝關心。

對於中國的軍演，盧秀燕強調，嚴厲譴責這種挑釁的軍事行動，身為台中市長，一定強力守護這個城市的安全，這是最高的目標，但另一方面如何解決問題更重要，經盤點台中市受害廠商約120家，已擬訂3策略，包括成立輔導專線、加強展售行銷及在台中購物節中成立專案協助受害廠商行銷。（編輯：謝雅竹）1110808