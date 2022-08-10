夏日消暑水果 大湖尊梨脆甜多汁鮮上市

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（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣大湖鄉不只是「草莓」王國，也是國內高接梨重要產地之一，近年以「大湖尊梨」品牌行銷全台，鄉公所今天舉辦行銷記者會，希望民眾暢遊大湖，品嘗脆甜多汁夏日消暑水果。

大湖鄉公所今天在新開村活動中心辦理「2022大湖尊梨季」行銷推廣記者會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、大湖鄉長胡娘妹、大湖地區農會總幹事徐欽志等人，共同推薦大湖鄉正值盛產、多元品種的高接梨。

胡娘妹指出，大湖鄉不只以草莓聞名全台，每逢夏日正是高接梨盛產季節，鄉內種植的高接梨品種多樣且多元，主要以新興梨及豐水梨為大宗，因為地區氣侯環境相當適合果樹生長，使得大湖的高接梨在甜度、口感相較一般水梨風味更佳，平均甜度可達10度以上，甚至部分水梨可達到13度，汁多甜脆。

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為協助農民行銷高接梨，大湖鄉公所自2012年起以「大湖尊梨」品牌打響知名度。胡娘妹表示，各品種高接梨特色口感不同，產量大宗的豐水梨肉質細嫩，入口即化；新興梨甜脆多汁，口感層次多元，另外，近年來新興的「甘露」也有許多農民栽種，果實碩大、風味獨特。

鄧桂菊表示，大湖地區生產的高接梨，在梨農辛苦經營、細心呵護下，品質好、口感佳，市場上廣受消費者青睞，目前正值是水梨盛產時節，過陣子柑桔接著上市，農曆春節前又有全國聞名的草莓，每年都吸引可觀人潮旅遊，在優質觀光休閒環境加持下，有助增加農友收益。（編輯：卞金峰）1110810