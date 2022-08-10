新北碧潭吊橋85歲科技健檢 結構安全無虞

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新北市觀旅局10日表示，新店碧潭吊橋歷經149天的健檢期，結果顯示橋身結構安全無虞，讓民眾及遊客都能放心遊憩。圖為工作人員檢測碧潭吊橋垂吊索穩定性。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月10日

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北市觀光旅遊局今天表示，採用相位陣列超音波法、敲擊回音法檢測技術為建成已有85年歷史的碧潭吊橋健檢，歷經149天的健檢，顯示結構安全無虞，讓民眾及遊客都能放心。

新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，10年1次為碧潭吊橋全面性檢測，採用相位陣列超音波（PAUT）技術是用於檢測橋塔頂部固定主纜索的鞍座螺栓。

這項技術原用於檢測核電廠設備螺栓的健康與完整狀況，原理就像人體超音波檢查，以非破壞性檢測方式將超音波輸入螺栓中，再從螺栓回傳的超音波訊號，判讀螺栓是否有瑕疵或斷裂。

觀旅局表示，吊橋混凝土橋塔柱部分，過往的結構安全分析集中於檢測裂縫長度與寬度，這次運用最新的敲擊回音法，得以檢測裂縫深度，能更準確判讀混凝土結構強度穩固性。

新聞稿中，中央大學土木工程學系教授王仲宇指出，這次吊橋健檢花了很大心力檢測垂吊索的穩定性，工作人員運用高空蜘蛛人作業，頂著豔陽日懸掛在7層樓、22米高度的垂吊索上，不畏高度及搖晃來檢測穩定性，非常考驗團隊專業技術。

他說，這次吊橋健康科技檢測作業，從鞍座、主索、垂吊索、橋塔混凝土柱，完整且全面檢查，確保吊橋結構安全無虞。

觀旅局表示，碧潭吊橋於民國102年8月列為市定古蹟，民國26年建成時原名為「碧橋」，是連通碧潭的自然環境與都會生活的重要地標之一，已有85年歷史。

觀旅局指出，碧潭吊橋在高度使用率下，為讓遊客及居民能更放心漫步，委由中央大學團隊運用高科技及非破壞性檢測技術健檢，為安全把關。（編輯：戴光育）1110810

新北市觀旅局表示，近期為新店碧潭吊橋進行10年1度的全面性檢測，其中並透過相位陣列超音波（PAUT）技術，檢測橋塔頂部固定主纜索的鞍座螺栓，整體檢測結果顯示吊橋安全無虞。圖為工作人員運用超音波技術進行吊橋橋塔柱鞍座上螺栓檢測。（新北市觀旅局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年8月10日