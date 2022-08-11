矽品進駐中科虎尾園區 產官學合作培訓半導體人才
2022/8/11 15:56（8/11 16:06 更新）
經濟部次長林全能（右2）11日在雲林出席「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」說明記者會時表示，半導體人才培訓相當重要，學程連結台大工學院專業師資與雲林在地科大團隊，擴充半導體人才培訓能量，盼助擴充國內半導體人才。中央社記者姜宜菁攝 111年8月11日
（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）因應矽品精密進駐中科虎尾園區需人才，經濟部工業局與台灣大學工學院結合虎尾科技大學等單位，開辦「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，受訓60小時立即上工，擴充半導體人才。
半導體封測大廠日月光投控旗下矽品精密進駐中科虎尾園區，預計投資金額新台幣975億元，第一期土建預計第4季動工，產能滿載年營業額預估可達354億元，創造2800名員工就業機會。
經濟部次長林全能今天到台灣大學雲林分部農業育成推廣中心參加「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」說明記者會，民進黨立委蘇治芬、劉建國和台大工學院院長陳文章等人出席。
林全能致詞時指出，經濟部工業局與台大工學院針對雲林地區未來發展，規劃「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」，連結台大工學院專業師資與雲林在地科技大學師資團隊，擴充半導體人才培訓能量，規劃辦理人才養成學程。
林全能表示，半導體產業近年發展蓬勃，民國109年產值3.2兆元、去年突破4.1兆元，突破5兆元指日可待，其中半導體人才培訓相當重要，必須超前部署。
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陳文章指出，「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」是產官學合作，目的是把雲林好的人才留在當地的產業界，讓雲林不只是精緻農業大縣，也是科技的大縣，這對雲林也是非常好的發展，也實現台大對雲林的承諾。
「半導體封測產業基礎人才培訓潛力學程」對象為高工職及科技大學學生，第一期15日開課，10人報名額滿，完成60小時的免費課程訓練即可先至矽品二林廠工作，基本薪資加津貼3萬3450元起跳。（編輯：張雅淨）1110811
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