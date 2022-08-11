夜間紅線停車遭舉發 新北︰不影響安全勸導為主

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市板橋區行動治理座談會今天舉行，民眾透過里長反映，夜間自家門前紅線停車頻被檢舉開單；市警局說，深夜時段若不影響交安及消防安全以勸導為主，若有公安疑慮仍會舉發。

111年市長行動治理座談會議上午與下午分別在板橋區公所舉辦2場。市長侯友宜率領市府各局處首長、區長范姜坤火等人，聽取里長反映市政議題。

民政局長柯慶忠說，透過面對面溝通的行政治理，凝聚地方共識、更符合民意，也提升市民關心公共事務。今天新增提案包括浮洲地污水接管問題、市立殯儀館周邊設施及噪音問題、浮洲地區停車問題。

僑中里長李旻樺表示，浮洲地區因尚未都市計畫，缺乏汽機車停車空間；福德里長劉慧琳反映，多處巷內紅線頻被檢舉開單，民眾將機車停在自家門前未阻礙交通，也常被通知夜間移車，住戶抱怨連連。

市長侯友宜說，在晚間10時過後若不影響交通安全、消防安全狀況下可以給人方便，甚至可以立告示牌，公告週知不開單原則與時段。

侯友宜強調，「不是漫無目的開放」，造成影響交通、公安、環境髒亂；他也叮嚀在場的市警局長黃宗仁、與板橋警分局長許芳毅等人，安全第一，若救災消防車無法過，停車影響交通，夜間紅線停車一樣開單舉發。

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黃宗仁表示，6月1日起，除非特定路口等重大違規，不受理民眾檢舉違規停車，深夜時段在不影響交通及消防安全下，以勸導為主；里長可與板橋區公所、警分局會勘評估後，研議適合開放紅線停車路段及時段。

板橋區長范姜坤火報告，歷年來，里長反映案件共454件，至今已解除列管417件，執行率92%。里長關心浮洲橋市區道路動線優化工程進度已達93.8%，中正路275巷及忠孝路48巷7弄打通瓶頸，將在年底陸續完工；另外，成都街、大仁街等處纜線地下化工程也持續進行，37案民意反映都追蹤列管。（編輯：方沛清）1110811