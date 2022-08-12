黃珊珊：先督導城市博覽會 參選就辭副市長

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市副市長黃珊珊何時正式投入台北市長選舉引討論，外界認為可能在8月底台北城市博覽會舉辦前辭職。黃珊珊今天說，參選就會辭職，且城市博覽會是她督導業務，必須先完成。

黃珊珊上午出席台北生技獎頒獎典禮，會前接受聯訪，媒體詢問，有報導指可能在台北城市博覽會舉辦前辭掉副市長。黃珊珊指出，程序上，參選就會辭職，目前仍依照既定規劃，且台北城市博覽會是她督導業務，無法假手他人，必須由她完成，目前都順利進行。

台北市長柯文哲任期將屆，北市府將在8月27日至9月11日舉辦台北城市博覽會。

至於市長柯文哲昨天提到，原本預算書送到議會，黃珊珊就要請辭，沒想到另名副市長蔡炳坤突然生病，但黃珊珊終究要選，「我都還覺得耽擱到她選舉行程，有點不好意思」。

黃珊珊今天回應，市府是一體的，因蔡炳坤生病，所以互相分擔業務也是應該的，且市政工作多、工作量大。

另外，台北捷運公司昨天發布新聞資料提及，經營環狀線受託契約明年1月30日到期，新北市政府雖表達以現職人員全部轉移為目標，但至今未提具體經營與人力轉移計畫。

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黃珊珊對此表示，副市長彭振聲仍在跟新北市政府協商，因為接手經營環狀線不容易，包含北捷員工轉移至新北市，這些都要協商，雙北會妥善處理，這麼大的事情，不可能只由一個城市片面決定。

被問及民進黨台北市長參選人陳時中昨天提到可規劃環東大道銜接國道，設匝道有必要。黃珊珊說，環東大道是否可設匝道，涉及結構安全，應由專業判斷，不是畫圖就可，多說無益，應拿出具體數字及可行性建議。（編輯：唐聲揚）1110812