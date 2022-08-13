高雄旗津大潮 水利局改善積水速退

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（中央社記者曾以寧高雄13日）今天適逢農曆7月16日大潮，高雄旗津部分低窪地區受潮汐影嚮，早上到到9時間道路積水。水利局表示，近幾年透過截流工程改善，今晨積水範圍明顯縮小，且在潮位下降後快速消退。

高雄市政府水利局表示，每年農曆6、7、8月的15到18日為海水潮汐大潮期間。旗津部份地區，如旗津國中後方北汕及南汕地勢相對較低窪，每年這幾天滿潮位時，海水透過排水路倒灌溢出路面，形成即便是晴天，路面仍有淺積水情形；一旦潮汐降低後，路面積水也隨著消退。

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水利局今天新聞稿表示，自民國107年起著手改善，其中，廟前路及大關路30巷採阻隔海水及截流方式，設置截流井、閘門及堤岸加高等設施。另於在上竹巷及渡船巷設置抽水站進行截流抽水。

水利局市區排水一科表示，今日清晨於旗津沿途巡視，廟前路、大關路等滿潮積水深度、範圍面積較以往均有明顯改善及縮小，後續將持續調查水路，並封住與外海銜接的排水路，佈設抽水機加強內水排水，持續觀察倒灌情形，在有效阻水後再設置固定閘門及抽水機，改善旗津地區海水倒灌情況。（編輯：孫承武）1110813