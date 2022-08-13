新北超渡毛寶貝 集體火化擬擴大至兔龜魚鼠等

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新北市動保處13日在毛寶貝生命教育園區舉辦中元誦經祈福法會，有飼主帶著家中狗狗一起前往祈福祝禱。（新北市動保處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年8月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市動保處表示，今天於毛寶貝生命教育園區舉辦中元誦經祈福法會。平時若登記晶片的貓犬不幸離世，可將遺體送至動保處或動物之家申請集體火化，今年將研擬擴大服務對象。

新北市政府動物保護防疫處表示，今天邀佛光山金光明寺舉辦動物聯合祈福法會，並邀台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟台灣代表、寵物食品及用品業者、獸醫師公會、新北市寵物公會等參與。

動保處以新聞稿表示，現場擺設蘭花及總牌位，立有消災眾動物及超薦往生眾動物，供奉素菜、素果、動物食用罐頭及飼料，為往生動物祈福與超渡。

金光明寺主持覺培法師主持灑淨儀式，誦念大悲咒並引領來賓獻花祈福，也為往生動物舉行超渡儀式。他表示，佛教強調眾生平等，動物也有靈性，千萬不要遺棄或虐待寵物，肯定民間認養流浪貓狗的政策。

市長侯友宜在法會後接受聯訪表示，估計新北有28萬隻犬貓與其他動物，呼籲民眾尊重生命、愛護動物、認養不棄養，盼望法會對動物生死兩平安；新北市動物保護救援中心24小時服務，今年至7月底已服務1萬餘件。

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動保處長楊淑方接受中央社記者電訪表示，設籍新北市民，若有登記晶片的犬貓不幸離世，可將遺體送至動保處或各動物之家申請集體火化；動保處會暫時冰存後集體處理，飼主如果想要追思，也可參加中和動物之家樹葬法會儀式。

楊淑方說，針對路死動物也與環保局合作，建立路死犬貓善終計畫，專案處理路死犬貓遺體。至於非登記晶片的寵物，包括兔子、烏龜、魚、鼠等其他種類寵物，今年也將規劃協助火化遺體得以善終。（編輯：李錫璋）1110813