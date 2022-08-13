永續發展向下扎根 北市萬華在地團體展實踐成果

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）為了推廣環保精神，台北市鄉土教育中心攜手老松國小、萬華社區大學等多個在地組織舉辦「萬華永續生活實驗計畫」特展，展示已實踐的行動成果，並邀請民眾寫下反思與提案。

台北市鄉土教育中心主任張欽鵬今天透過新聞稿表示，聯合國永續發展目標（SDGs）看似非常遙遠，實際上卻與大家的日常生活息息相關，是場全民都能參與的運動，例如回收舊衣、選購當季食材、使用大眾運輸等，都是盡一份心力的方式。

張欽鵬說，「萬華永續生活實驗計畫」特展以「在萬華實踐永續，從鄉土看見世界」為主軸，除了展示減碳行動外，展場中還設置一面提案牆，邀請參展民眾從自身出發，體會環境生態、社會共融等議題後，提出並實踐創意發想。

參展的萬華社區大學表示，展覽結合萬華社大永續班隊的課程，還展示大理街服飾商圈、騰雲里辦公室、大水溝二手屋、汗得實驗教育機構等在地夥伴各自的永續行動方案，期盼激發參展民眾實踐，培育永續生活的行動者。

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萬華社大指出，以騰雲里為例，原本老舊的騰雲陸橋被改造成台北市首座太陽能發電走廊後，不僅打破社區老舊的刻板印象，還結合裝置藝術、廣告宣導牆及手機充電站等功能，成為兼具觀光與綠能教育的休閒景點。

張欽鵬表示，展覽從即日起至9月4日止在台北市鄉土教育中心2樓登場，每週二至週日的上午9時至下午5時免費參觀，請民眾配合防疫措施與人流管制，全程戴口罩、保持社交距離。（編輯：李錫璋）1110813