馬公市長葉竹林宣布參選澎縣長 政見提四大主軸

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（中央社澎湖縣16日電）以無黨籍身分參選澎湖縣長的馬公市長葉竹林，今天正式宣布投入年底選戰，葉竹林提出四大主軸與五大面向，作為縣長選戰訴求。

葉竹林今天在妻子歐懿文、葉氏宗親會理事長葉德馨、重光里長陳天成等人陪同下召開記者會、以「義無反顧、勇於承擔」，正式宣布參選澎湖縣長。

葉竹林表示，自己從最基層的里長、議員到馬公市長，還包括7年的前立委陳癸淼助理，20多年來，最了解地方基層的聲音與需求，因而義無反顧投入縣長選舉，期盼能獲得鄉親支持，擴大為民服務。

葉竹林正式宣布參選澎湖縣長，同時也提出興建高科技焚化爐、爭取設置澎湖離島境外最低稅負中心、建構澎湖本島環狀路線與推動綠能產業等「四大主軸」與基礎建設、海洋共生、田園城市、社會照顧、文化創新等「五大面向」，作為未來施政方針。

葉竹林表示，競選總部將在27日成立，由於以無黨身分參選，脫去政黨束縛，總部未設主委和總幹事，每一名鄉親都是最佳的支持者。

年底澎湖縣長選舉，除了無黨籍的葉竹林外，還有國民黨籍縣長賴峰偉、民進黨籍前縣長陳光復與尊嚴黨主席曾炳坤參選。（編輯：謝雅竹）1110816