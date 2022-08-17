王功漁火節復辦 海洋音樂會、煙火秀27日登場

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（中央社記者吳哲豪彰化17日電）去年停辦的王功漁火節活動今年恢復舉辦；縣府指出，今年王功漁火節8月27日及28日在王功漁港登場，除有海洋音樂會外，還有高空煙火秀，歡迎全國鄉親共襄盛舉，體驗王功之美。

彰化縣政府今天舉辦「2022王功漁火節-漫遊王功箏是好風光」宣傳記者會，出席的有彰化縣長王惠美、彰化區漁會總幹事陳諸讚等人。

王惠美接受媒體聯訪指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，王功漁火節去年停辦，今年恢復舉辦的王功漁火節有3大亮點，第一個亮點就是在王功漁港打造「港邊箏好玩」巨型風箏，以及2座30米的氣墊遊憩戲水設施，要讓大朋友、小朋友都玩到笑呵呵。

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王惠美說，第2個亮點則是結合在地美食珍珠蚵及西海岸豐富的農漁特產，推出搭海牛車採蚵趣、潮間帶旅行等活動，讓大家認識彰化之美；第3個亮點是超夏趴海洋音樂會，邀請玖壹壹、曾沛慈等歌手熱力演出，晚上也有浪漫煙火秀，點亮王功的夜空。

彰化縣政府指出，王功漁火節活動舉辦期間人潮增加，縣府提供定點免費接駁車服務，歡迎民眾多加搭乘利用，相關資訊可上活動2022王功漁火節官網查詢。（編輯：張芷瑄）1110817