彰化鹿港龍舟賽5/30登場 3/3開放報名

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）2025鹿港慶端陽系列活動將由5月3日龍王祭揭開序幕，重頭戲國際龍舟錦標賽於5月30日至6月1日登場，3月3日起開放各方好手線上報名。

今年彰化縣政府與彰化縣龍舟委員會以「靈蛇報喜，吉蛇祿來」為主題，策劃鹿港慶端陽系列活動。

彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈及鹿港龍山寺主委施輝雄等人今天齊聚龍山寺，由王惠美擲6個聖筊，擇定5月3日舉行鹿港慶端陽龍王祭。

王惠美表示，龍王祭是鹿港慶端陽第一個主要活動，恭請龍山寺「龍王尊神」出巡遶境，再迎接天后宮「水仙尊王」一起前往福鹿溪龍舟競賽場地，並進行開光點睛儀式，祈求賽事平安圓滿，過程有陣頭表演等。

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王惠美提及，今年鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽活動將於5月30日到6月1日舉辦，3月3日至24日開放報名，歡迎大家組隊參加。

彰化縣政府文化局指出，鹿港擁有中部地區唯一能舉辦大型龍舟賽的河道，至今已有40餘年歷史，為確保每年龍舟活動順利進行，皆會在賽事前辦龍王祭。有興趣參賽的民眾可至官網報名：https://lukang-dragonboat.net/。（編輯：謝雅竹）1140301